Пидручный: «Спаренные этапы оправдали себя в ковидной ситуации, но хотелось бы, чтобы все было как раньше»
Лидер сборной Украины вакцинировался от коронавируса
Ранее команда украинок провела подготовку к летнему сезону
11:40
Дмитрий Пидручный / фото - biathlon.com.ua
Лидер сборной Украины Дмитрий Пидручный опубликовал новое фото в Instagram. Чемпион мира в гонке преследования признался, что вакцинировался от коронавируса в Киеве.
Ранее женская сборная Украины также вакцинировалась от коронавируса.
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