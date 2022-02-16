Меркушина: «Билосюк для меня – герой»

Биатлонистка дала еще один комментарий по мотивам эстафеты Пекина-2022

Фото: НОК Украины

Биатлонистка Анастасия Меркушина в комментарии для НОК Украины высказалась о своей напарнице по сборной Украины Елене Билосюк.

Билосюк большую часть Олимпиады-2022 провела на самоизоляции, после чего выступила в эстафете, где сборная Украины заняла седьмое место:

«Безусловно, на каждую гонку настраиваемся максимально. Даже когда нет сил, нужно бороться. Сегодня хотели соперничать за первые установки. Тактика была идти именно на них, закрывать нули. Для достижения высоких результатов на трассе олимпийского Пекина следует работать, работать и работать. В сегодняшней гонке Елена Билосюк для меня – герой. После продолжительной изоляции в Пекине она вышла на старт и как настоящий боец ​​сделала свое дело. Шла до последнего! Браво».

«Лучшее, что я делала в жизни» – что сказала Меркушина сразу после гонки.

Напомним, ключевым для сборной Украины стал второй этап, который бежала лидер команды Юлия Джима.