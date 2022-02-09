Меркушина: «Болезнь девушек – точно не повод для радости»

Анастасия Меркушина / Фото: biathlon.com.ua

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина прокомментировала свое попадание в олимпийскую сборную из-за случаев коронавируса у Елены Билосюк, Дарьи Блашко и схода Валентины Семеренко.



Трасса? Да, трасса напоминает Антхольц без леса. Есть высота, очень высоко, недостаток кислорода ощущается очень сильно. А трасса сама по себе не тяжелая, если бы была на равнине, то вообще бы была легкой. Но здесь каждый холмик кажется такой стеной, что не можешь дождаться, когда он кончится.

Стрельбище? Скажу честно: снайперские способности у меня в этом году проходят безумное испытание. Не была здесь на первой неделе, и насколько народ рассказывает – это было нечто невероятное. Пока можно работать, но из-за разреженного воздуха даже из-за легкого ветерка вылет патрона выходит с довольно большим разрывом, есть проблемы с этим. Если сильный порыв, выбивает винтовку из рук. Я пока еще под такое не попала, но даже маленький и легкий ветерок ощутим. Особенно, когда идет недостаток кислорода, ты будто захлебываешься, у тебя темнеет в глазах, и начинают дрожать руки. Тебе нужно выстрелить, а ты не сможешь правильно его подготовить. Нюансы есть, но, как показала Ирина Петренко – все возможно.

Есть ли радость от приезда в Пекин? Какова радость, когда в команде COVID-19. Болезнь девушек – точно не повод для радости. А так, ответственность, какие вещи нужно взять, что нужно для того, чтобы лучше подготовиться. На эмоции времени не было в тот момент».