Брынзак: «Сестры Семеренко, Меркушина, Джима и Билосюк выступят на первом этапе Кубка мира»
Меркушина и Джима побегут в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в Остерсунде
В Швеции стартует серия крупнейших кубковых международных соревнований
26 ноября 19:17
Юлия Джима / фото - Getty images
Завтра, 27 ноября, в шведском Остерсунде двумя индивидуальными гонками стартует первый этап Кубка мира долгожданного биатлонного сезона 2021-2022.
Остерсунд. Кубок мира
Индивидуальная. Женщины (12:45)
8. Анастасия Меркушина
17. Юлия Джима
59. Валя Семеренко
65. Екатерина Бех
104. Ирина Петренко
Украинка Дарья Блашко заехала на подиум в первой гонке нового сезона.
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