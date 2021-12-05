Меркушина о результате эстафеты: «У меня нет объяснения»

Анастасия Меркушина / Фото: biathlon.com.ua

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина в эфире UA: Перший прокомментировала свое выступление в женской эстафете на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде.



Промах из-за того, что я его передержала. Не мой промах, детская ошибка и возможно, потому, что немного «стрессонула», когда пришла на дальнюю установку. Для таких плохих результатов должно быть какое-нибудь объяснение. Будем разговаривать с тренером, что-то менять в подготовке, менять нагрузку.

Возможно, добавим скоростные тренировки, специализированные тренировки. Потому что сейчас у меня нет слов, чтобы описать это состояние».