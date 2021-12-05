Меркушина: «Я недовольна тем, как подошла к сезону»
Меркушина о результате эстафеты: «У меня нет объяснения»
Биатлонистка отметила, что ей с тренером нужно обсудить последние провальные результаты
Анастасия Меркушина / Фото: biathlon.com.ua
Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина в эфире UA: Перший
прокомментировала свое выступление в женской эстафете на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде.
«Сегодня очень тяжело далась гонка. Не хочу ничего придумывать и говорить. У меня в глазах темнело, я терпела, пыталась хотя бы за кем-то зацепиться. Я видела, что соперницы вокруг меня не едут, но что со мной – у меня нет объяснения.
Промах из-за того, что я его передержала. Не мой промах, детская ошибка и возможно, потому, что немного «стрессонула», когда пришла на дальнюю установку. Для таких плохих результатов должно быть какое-нибудь объяснение. Будем разговаривать с тренером, что-то менять в подготовке, менять нагрузку.
Возможно, добавим скоростные тренировки, специализированные тренировки. Потому что сейчас у меня нет слов, чтобы описать это состояние».
Напомним, ранее сборная Украины заняла 10-е место в женской эстафете.
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