Меркушина: «Справедливого отбора на Олимпийские игры нет»
Меркушина: «После болезни мне действительно пока трудно разбегаться»
Украинская биатлонистка высказалась о результатах индивидуальной гонки Антхольца
Анастасия Меркушина / фото - biathlon.com.ua
Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина подвела итоги индивидуальной гонки Антхольца, которая прошла в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону.
«Я бы не сказала, что сегодня ветер был легче – на первых рубежах мне немного повезло, а дальше ветер поднялся. На второй лежке я удачно сделала поправку, а то, что промахнулась – это мышечное, импульс, – у меня дернулась рука. Жаль, что я не смогла «отменить» выстрел.
Сейчас, после болезни, мне действительно пока трудно разбегаться. Последние два круга были очень тяжелыми. На стойке я не понимала, почему промазала – причина в голове, да и ветер поднялся: по флажкам видно, что он сильнее, не справилась. Последний круг прошел на зубах, надеялся, что «прорвет», и хотя бы дальше будет легче (улыбается)».
Напомним, Меркушина прокомментировала новость о том, что не поедет на ОИ.