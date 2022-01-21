Меркушина: «После болезни мне действительно пока трудно разбегаться»

Анастасия Меркушина / фото - biathlon.com.ua

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина подвела итоги индивидуальной гонки Антхольца, которая прошла в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону.

Сейчас, после болезни, мне действительно пока трудно разбегаться. Последние два круга были очень тяжелыми. На стойке я не понимала, почему промазала – причина в голове, да и ветер поднялся: по флажкам видно, что он сильнее, не справилась. Последний круг прошел на зубах, надеялся, что «прорвет», и хотя бы дальше будет легче (улыбается)».