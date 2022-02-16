Меркушина после эстафеты: «Это самое лучшее, что я делала в своей жизни»

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Биатлонистка Анастасия Меркушина в эфире «Суспільне спорт» прокомментировала свое выступление в эстафете на Зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Меркушина проехала свой этап, не допустив ни одного промаха, а сборная Украины финишировала на седьмом месте:

Это очень тяжело бежать на Олимпиаде. Какой бы ни был результат, это на самом деле очень трудно – психологически, эмоционально – это другая песня. Я сегодня, слава богу, довольна.

Стрельба? Очень переживала перед этим, возможно, это даже помогло, я смогла сосредоточиться. Слава богу, что все вышло.

Решение бежать на третьем этапе? Мы с Велепцом долго говорили. Рассчитывали на мои кондиции, технику, которая у меня есть, с длинным отталкиванием и широким шагом, она не очень хороша в контактной борьбе, потому что я буду ходить по палкам соперниц, а они по моим.

Действительно, такое решение, где я могла раскатывать. Мне повезло с первого круга стать за Кручинкиной, держаться в спине, отдыхать и прятаться от ветра. Думаю, это было верное решение.

Мне жаль, что не получилось стартовать в индивидуальной гонке, потому что я очень хотела, но не было никакой возможности. Минус, что я не приехала сначала, плюс, что не подхватила корону. Такие плюсы и минусы колебались очень много.

Перед приездом я не рассчитывала бы на такой результат, считаю, что это довольно классно. На прошлой Олимпиаде я сказала, что это хороший опыт, мне ответили: «На Олимпиаду за опытом не едут, сюда едут соревноваться». Имеем, что имеем».