Меркушина: «Я недовольна тем, как подошла к сезону»

Анастасия Меркушина / фото - Getty Images

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина, которая в это межсезонье тренировалась с командой, по окончании индивидуальной гонки в шведском Эстерсунде поделилась впечатлениями от старта, подготовки и атмосферы на стадионе.

Я – перфекционист, и считаю, что во время подготовки было достаточно много негативных моментов, многое не успела. Недовольна тем, как подошла к сезону. Преимущественно это мои потери, но есть где-то и проблемы в подготовке, но уже как получилось. Возможно, я немного смотрю в негативном свете, потому что всегда хочется показывать только самые лучшие результаты и делать все хорошо. Сейчас еще сложно оценивать, потому что я надеялась, что будет лучше, поскольку у меня не было температуры и плохого самочувствия. На тренировках все хорошо выполняла, ничего не пропускала, а когда пробежала гонку, почувствовала, что не могу. Возможно, это еще первый старт, индивидуальная гонка, нужно разбежаться и будет лучше.

В Швеции всегда было много болельщиков. Интересно было увидеть украинский флаг, правда, со временем я поняла, что это упрощенный вариант шведского».