Меркушина: «Я недовольна тем, как подошла к сезону»
Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина, которая в это межсезонье тренировалась с командой, по окончании индивидуальной гонки в шведском Эстерсунде поделилась впечатлениями от старта, подготовки и атмосферы на стадионе.
«Промахи, пожалуй, мои. Я неправильно подошла: меня затрясло на первом рубеже, поэтому лежала и нужно было отдышаться. Дело в том, что 5 дней назад я подхватила какую-то простуду – у меня забит нос, стоит слизь, не могу дышать. Конечно, я надеялась, что будет лучше, но получился такой результат. Я даже бежать не могла, мне не хватало кислорода.
Я – перфекционист, и считаю, что во время подготовки было достаточно много негативных моментов, многое не успела. Недовольна тем, как подошла к сезону. Преимущественно это мои потери, но есть где-то и проблемы в подготовке, но уже как получилось. Возможно, я немного смотрю в негативном свете, потому что всегда хочется показывать только самые лучшие результаты и делать все хорошо. Сейчас еще сложно оценивать, потому что я надеялась, что будет лучше, поскольку у меня не было температуры и плохого самочувствия. На тренировках все хорошо выполняла, ничего не пропускала, а когда пробежала гонку, почувствовала, что не могу. Возможно, это еще первый старт, индивидуальная гонка, нужно разбежаться и будет лучше.
В Швеции всегда было много болельщиков. Интересно было увидеть украинский флаг, правда, со временем я поняла, что это упрощенный вариант шведского».
Валентина Семеренко с одним промахом попала в топ-20 индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира сезона 2021/22.
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