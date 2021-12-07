Меркушину отправят с Кубка мира в Украину

У Анастасии обнаружили проблемы со здоровьем

Анастасия Меркушина / Фото: biathlon.com.ua

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина покинет расположение сборной на Кубке мира и вернется в Украину.



По словам президента Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака, у Меркушиной обнаружили проблемы со здоровьем.

«Во время тестов на коронавирус, которые проводили в Остерсунде, сделали также тест на грипп, в результате которого у Насти обнаружилось воспаление верхних дыхательных путей. Поэтому она и бежала так в гонках. После первой фазы болезни она вроде как оправилась, и на тренировках выглядела хорошо. Но нагрузки во время соревнований показали, что это воспаление сказывается, как лимитирующий фактор. Потому мы приняли решение вернуть Настю в Украину, где она будет иметь возможность подлечиться, после чего в Буковеле приступит к подготовке к январской части сезона. Возможно, с участием в чемпионате Украины».

На этапе Кубка мира в Хохфильцене Меркушину заменит Ольга Абрамова.

Напомним, ранее Меркушина не могла объяснить свои плохие результаты на старте Кубка мира.