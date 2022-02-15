Можно заработать состояние. Букмекеры оценили шансы женской сборной Украины выиграть эстафету Пекина

Мягко говоря, не самое вероятное событие

Фото: НОК Украины

16 февраля на Зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине состоится биатлонная эстафета у женщин.

Традиционно, эта гонка рассматривается как шанс для сборной Украины завоевать медаль. Стоит ли напоминать, что в 2014 года украинки стали олимпийскими чемпионами. В составе нынешней команды из той четверки остались Юлия Джима и Елена Билосюк, к которым присоединятся Анастасия Меркушина и Ирина Петренко.

Мы решили узнать, как букмекеры оцениваются вероятность победы сборной Украины в эстафете Пекина-2022. И, скажем мы вам, что на теоретическом успехе «сине-желтых» биатлонисток можно заработать целое состояние. Так, коэффициент на победу украинок в эстафете 100! Также котируются сборные Италии и Чехии.

Главным фаворитом на золото букмекеры посчитали сборную Швеции за 2,05. Следом идут команды Норвегии (3,75) и Франции (5,25).

Напомним, тренерский штаб сборной Украины пока не определился, в какой последовательности команда будет бежать эстафету.