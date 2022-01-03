Мужской спринт этапа Кубка мира в Оберхофе перенесен

Причина – теплая погода

Фото: www.weltcup-oberhof.com

Пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU) сообщила об изменениях в расписании пятого этапа Кубка мира, который пройдет в период с 6 по 9 января в Оберхофе, Германия.

Коснулись они мужского спринта. Гонка перенесена из четверга на пятницу и начнется в 12:30 по киевскому времени. Причина – теплая погода и прогнозируемый дождь в Оберхофе на четверг.

Помимо этого, IBU ужесточил антиковидные правила на всех январских мероприятия Кубка мира и Кубка IBU.

Напомним, в зачете Кубка мира у мужчин лучшим среди украинцев является Дмитрий Пидручный (29-е место, 108 очков), среди женщин – Елена Билосюк (29-е место, 103 очка).

Ранее стало известно, что две основные украинские биатлонистки пропустят этап КМ в Оберхофе.