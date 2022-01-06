Из-за проблем с погодными условиями участники этапа Кубка мира в Оберхофе провели тренировку в лыжном туннеле
На Кубке мира первый биатлонист заразился коронавирусом. Это представитель России
Теперь могут посадить на карантин всю российскую команду
На этапе Кубка мира в немецком Оберхофе обнаружен первый случай заражения коронавирусом COVID-19 среди спортсменов.
Первым зараженным биатлонистом стал россиянин Эдуард Латыпов. Теперь органы здравоохранения Германии должны принять решение о карантине для сборной России.
«IBU провел 250 тестов SARS-CoV-2 PCR на чемпионате мира IBU в Оберхофе в соответствии со своими протоколами тестирования.
Один спортсмен из сборной России дал положительный результат и был изолирован. Все 550 ПЦР-тестов, которые должны были пройти все члены команды, были отрицательными».
Отметим, что в IBU решил ввести более строгие протоколы COVID-19 для своих январских турниров. Были ужесточены правила проведения ПЦР-тестов для всех участников.
Этап Кубка мира в немецком Оберхофе пройдет с 7 по 9 января.