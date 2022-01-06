На Кубке мира первый биатлонист заразился коронавирусом. Это представитель России

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02:00 Бостон Брюинс - Нью-Джерси Дэвилз 5:3 Окончен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Тампа-Бэй Лайтнинг 2:7 Окончен
02:00 Флорида Пантерс - Калгари Флэймс 6:2 Окончен
02:30 Детройт Ред Уингс - Сан-Хосе Шаркс 6:2 Окончен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Колорадо Эвеланш 3:4 Окончен
04:00 Аризона Койотис - Виннипег Джетс 1:3 Окончен
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05:00 Анахайм Дакс - Филадельфия Флайерс 4:1 Окончен
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02:30 Нью-Йорк Никс - Индиана Пэйсерс 104:94 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Финикс Санс 110:123 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Сакраменто Кингз 122:114 Окончен
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05:00 Ванкувер Кэнакс - Нью-Йорк Айлендерс -:- Перенесен
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02:00 Шарлотт Хорнетс - Детройт Пистонс 140:111 Окончен
02:00 Орландо Мэджик - Филадельфия Севенти Сиксерс 106:116 Окончен
02:00 Вашингтон Уизардз - Хьюстон Рокетс 111:114 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Сан-Антонио Сперс 97:99 Окончен
02:30 Даллас Маверикс - Голден Стэйт Уорриорз 99:82 Окончен
02:30 Индиана Пэйсерс - Бруклин Нетс 121:129 Окончен
03:00 Милуоки Бакс - Торонто Рэпторс 111:117 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Оклахома-Сити Тандер 98:90 Окончен
05:00 Денвер Наггетс - Юта Джаз 109:115 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Майами Хит 109:115 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Атланта Хоукс 102:108 Окончен
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02:00 Монреаль Канадиенс - Торонто Мейпл Лифс -:- Перенесен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Коламбус Блу Джекетс -:- Запланирован
02:00 Бостон Брюинс - Миннесота Уайлд -:- Запланирован
02:00 Баффало Сэйбрс - Сан-Хосе Шаркс -:- Запланирован
02:00 Филадельфия Флайерс - Питтсбург Пингвинс -:- Запланирован
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Калгари Флэймс -:- Запланирован
03:30 Даллас Старз - Флорида Пантерс -:- Запланирован
04:00 Аризона Койотис - Чикаго Блэкхокс -:- Запланирован
04:00 Колорадо Эвеланш - Виннипег Джетс -:- Запланирован
05:00 Сиэтл Кракен - Оттава Сенаторс -:- Перенесен
05:00 Анахайм Дакс - Детройт Ред Уингс -:- Запланирован
05:00 Вегас Голден Найтс - Нью-Йорк Рейнджерс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
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02:30 Нью-Йорк Никс - Бостон Селтикс -:- Запланирован
03:00 Мемфис Гриззлис - Детройт Пистонс -:- Запланирован
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
05:00 Финикс Санс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован

На Кубке мира первый биатлонист заразился коронавирусом. Это представитель России

Теперь могут посадить на карантин всю российскую команду
Биатлон Кубок мира по биатлону
14:08
На Кубке мира первый биатлонист заразился коронавирусом. Это представитель России

На этапе Кубка мира в немецком Оберхофе обнаружен первый случай заражения коронавирусом COVID-19 среди спортсменов.

Первым зараженным биатлонистом стал россиянин Эдуард Латыпов. Теперь органы здравоохранения Германии должны принять решение о карантине для сборной России.

«IBU провел 250 тестов SARS-CoV-2 PCR на чемпионате мира IBU в Оберхофе в соответствии со своими протоколами тестирования.

Один спортсмен из сборной России дал положительный результат и был изолирован. Все 550 ПЦР-тестов, которые должны были пройти все члены команды, были отрицательными».

Отметим, что в IBU решил ввести более строгие протоколы COVID-19 для своих январских турниров. Были ужесточены правила проведения ПЦР-тестов для всех участников.

Этап Кубка мира в немецком Оберхофе пройдет с 7 по 9 января.

Карен Агабекян
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Теги

Оберхоф (биатлон) коронавирус

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