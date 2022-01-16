На Кубке мира в Рупольдинге украинцы провалили мужской персьют

Лучшим стал финишировавший 40-м Дмитрий Пидручный

Дмитрий Пидручный / Фото: biathlon.com.ua

В немецком Рупольдинге в рамках этапа Кубка мира прошла мужская гонка преследования, где выступили украинцы Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Богдан Цымбал и Антон Дудченко.



Пидручный с 6-ю промахами занял 40-е место, Прима финишировал 42-м с четырьмя неточными выстрелами, Цымбал пять раз промахнулся и пересек линию 46-м. Также пять выстрелов в молоко зафиксировано у ставшего 51-м Дудченко.

Победителем гонки стал лидер сезона француз Кантер Фийон Майе, вторым финишировал россиянин Александр Логинов, а третьим белорус Антон Смольский.

Кубок мира. Рупольдинг. Гонка преследования. Мужчины

1. Кантен Фийон Майе (1+0+0+1) 31:30,6

2. Александр Логинов (0+0+1+0) +8,8

3. Антон Смольский (1+1+0+0) +13,1

...

40. Дмитрий Пидручный (2+2+0+2) +2:31,1

42. Артем Прима (2+0+0+2) +2:40,8

46. Богдан Цымбал (1+1+1+2) +3:08,1

51. Антон Дудченко (1+1+0+3) +3:31,4

Напомним, ранее в женской гонке преследования только Юлия Джима вошла в топ-30.