На Олимпийских играх-2022 перенесен женский масс-старт

Гонка пройдет на день раньше

Фото: olympics.com

Оргкомитет Пекина-2022 решил перенести женский масс-старт по биатлону на Олимпиаде-2022.



Из-за неблагоприятных погодных условий на выходных гонка пройдет днем ранее, в пятницу. В субботу прогнозируется резкое ухудшение ветровых условий, что могло бы поставить под угрозу проведение старта. Так, женский масс-старт пройдет в один день с мужским.

Расписание биатлонных гонок:

Пятница, 18 февраля

Женский масс-старт – 09:00 по киевскому времени

Мужской масс-старт – 11:00 по киевскому времени

Напомним, что и в мужском, и в женском масс-старте у Украины будет по два представителя.