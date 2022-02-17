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На Олимпийских играх-2022 перенесен женский масс-старт
Гонка пройдет на день раньше
08:53
Фото: olympics.com
Оргкомитет Пекина-2022 решил перенести женский масс-старт по биатлону на Олимпиаде-2022.
Из-за неблагоприятных погодных условий на выходных гонка пройдет днем ранее, в пятницу. В субботу прогнозируется резкое ухудшение ветровых условий, что могло бы поставить под угрозу проведение старта. Так, женский масс-старт пройдет в один день с мужским.
Расписание биатлонных гонок:
Пятница, 18 февраля
Женский масс-старт – 09:00 по киевскому времени
Мужской масс-старт – 11:00 по киевскому времени
Напомним, что и в мужском, и в женском масс-старте у Украины будет по два представителя.