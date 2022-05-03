Выборы президента Федерации биатлона Украины пройдут после окончания военного положения в Украине
На зміну Велепцю. Олександр Кравченко став старшим тренером жіночої збірної України з біатлону
Допомогати йому будуть Олександр Біланенко та Олег Меркушин
21:20
Олександр Кравченко / Фото - biathlon.com.uaОлександра Кравченка призначили новим старшим тренером жіночої збірної України з біатлону.
Про це повідомив держтренер збірної Євген Колупаєв після тренерської ради Федерації біатлону України.
Асистентами Кравченка стануть Олександр Біланенко та Олег Меркушин.
Також були визначені дати першого тренувального збору: з 29 травня по 15 червня у чоловіків та з 4 по 19 червня у жінок.
Нагадаємо, що екс-керманич жіночої команди Урош Велепець став помічником старшого тренера чоловічої збірної Німеччини. Велепець двічі очолював жіночу команду України – в 2015-2018 роках, а також у попередньому сезоні 2021/2022.