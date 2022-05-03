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На зміну Велепцю. Олександр Кравченко став старшим тренером жіночої збірної України з біатлону

Допомогати йому будуть Олександр Біланенко та Олег Меркушин
Биатлон
21:20
На зміну Велепцю. Олександр Кравченко став старшим тренером жіночої збірної України з біатлону
Олександр Кравченко / Фото - biathlon.com.ua
Олександра Кравченка призначили новим старшим тренером жіночої збірної України з біатлону.

Про це повідомив держтренер збірної Євген Колупаєв після тренерської ради Федерації біатлону України.

Асистентами Кравченка стануть Олександр Біланенко та Олег Меркушин.

Також були визначені дати першого тренувального збору: з 29 травня по 15 червня у чоловіків та з 4 по 19 червня у жінок.

Нагадаємо, що екс-керманич жіночої команди Урош Велепець став помічником старшого тренера чоловічої збірної Німеччини. Велепець двічі очолював жіночу команду України – в 2015-2018 роках, а також у попередньому сезоні 2021/2022. 
Источник: biathlon.com.ua Владимир Кириченко
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Сборная Украины по биатлону Урош Велепец

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