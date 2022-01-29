Санитра сдал второй негативный тест на COVID-19, но его все равно не допускают к команде
Ассистент Юрая Санитры тоже сдал положительный тест на коронавирус
Первая биатлонная гонка на Олимпийских играх запланирована на 5 февраля
19:30
Игорь Ященко / фото - biathlon.com.ua
Помощник Юрая Санитры по мужской сборной Украины по биатлону Игорь Ященко сдал позитивный тест на коронавирус и в ближайшее время не сможет руководить подготовкой команды.
Он отправлен на самоизоляцию при подготовке к Олимпийским играм в Пекине. Старший тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра тоже находится на самоизоляции из-за коронавируса.
Таким образом, в мужской команде остался только один здоровый тренер – Сергей Кравченко. Все спортсмены сборной Украины на данный момент сдавали негативные ежедневные тесты и продолжают тренировки без ограничений.
Напомним, что первой биатлонной гонкой на Олимпийских играх-2022 станет смешанная эстафета, которая состоится 5 февраля.
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