Ассистент Юрая Санитры тоже сдал положительный тест на коронавирус

Первая биатлонная гонка на Олимпийских играх запланирована на 5 февраля

Игорь Ященко / фото - biathlon.com.ua

Помощник Юрая Санитры по мужской сборной Украины по биатлону Игорь Ященко сдал позитивный тест на коронавирус и в ближайшее время не сможет руководить подготовкой команды.

Он отправлен на самоизоляцию при подготовке к Олимпийским играм в Пекине. Старший тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра тоже находится на самоизоляции из-за коронавируса.

Таким образом, в мужской команде остался только один здоровый тренер – Сергей Кравченко. Все спортсмены сборной Украины на данный момент сдавали негативные ежедневные тесты и продолжают тренировки без ограничений.

Напомним, что первой биатлонной гонкой на Олимпийских играх-2022 станет смешанная эстафета, которая состоится 5 февраля.