Насыко финишировал 11-м на спринте Кубка IBU, еще три украинца – в топ-30

Победу завоевал норвежец Аспенс

Денис Насыко / Фото: Павел Заровецкий

Завершился мужской спринт на шестом этапе Кубка IBU по биатлону в Нове-Место.



Украинцам Денису Насыко и Виталию Трушу удалось отстреляться без промахов, а Руслан Ткаленко и Тарас Лесюк, которые также закончили гонку в топ-30, допустили по 2 промаха.

Лучшим по итогам старта оказался норвежец Сверре Дален Аспенс, также места на подиуме завоевали россиянин Александр Поварницын и немец Филипп Хорн.

Кубок IBU. Нове-Место. Спринт. Мужчины

1. Сверре Дален Аспенс (0+1) – 23:44,9

2. Александр Поварницын (0+0) – +10,2

3. Филипп Хорн (0+1) – +28,5

...

11. Денис Насыко (0+0) – +1:03,0

17. Руслан Ткаленко (0+2) – +1:09,9

23. Виталий Труш (0+0) – +1:20,9

30. Тарас Лесюк (0+2) – +1:45,9

69. Андрей Доценко (0+3) – +2:53,3

82. Сергей Телень (0+2) – +3:31,7

Результаты женского спринта.