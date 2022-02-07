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Назван состав сборной Украины на мужскую индивидуальную гонку
Тищенко не выступит на 20-километровой дистанции
15:29
Дмитрий Пидручный / Фото: НОК Украины
Известна заявка на мужскую индивидуальную гонку Олимпийских игр-2022.
Украину на предстоящем старте представят четыре спортсмена.
Состав сборной Украины на индивидуальную гонку:
21. Дмитрий Пидручный.
46. Артем Прима.
63. Антон Дудченко.
91. Богдан Цымбал.
Итоги женской «индивидуалки», где две украинка финишировали в районе первой десятки.