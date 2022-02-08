Стрельба не позволила Пидручному попасть в топ-10 индивидуальной гонки в Пекине-2022

Остальные украинцы сильно уступили в скорости и не смогли уменьшить разницу за счет точной стрельбы

Дмитрий Пидручный / Фото: biathlon.com.ua

На Олимпийских играх в Пекине прошла индивидуальная гонка на 20 км, где выступили украинцы Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко и Богдан Цымбал.



Отметим, что лидер сборной Пидручный показал хороший ход на дистанции, но три промаха позволили занять ему лишь 15-е место.

Прима, Дудченко и Цымбал не смогли отстреляться чисто и они также уступили в скорости на дистанции, что оставило их за пределами топ-30.

Победителем гонки стал француз Кантен Фийо́н Майе, который смог опередить идеально отстрелявшего белоруса Антона Смольского. На третьей позиции разместился норвежец Йоханнес Тиннес Бё.

Пекин-2022. Биатлон. Индивидуальная гонка. Мужчины.

1. Кантен Фийо́н Майе (Франция) 48:47.4 (0+1+1+0)

2. Антон Смольский (Беларусь) +14.8 (0+0+0+0)

3. Йоханнес Тиннес Бё (Норвегия) +31.1 (1+0+0+1)

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18. Дмитрий Пидручный (Украина) +3:01.9 (0+1+1+1)

36. Артем Прима (Украина) +4:48.8 (1+2+0+1)

50. Антон Дудченко (Украина) +6.07.5 (1+0+1+2)

55. Богдан Цымбал (Украина) +5:42.7(3+0+1+0)

Результаты женской индивидуальной гонки на Олимпийских играх в Пекине.