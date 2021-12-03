Ни одна украинка не попала в топ-30 на этапе Кубка IBU в Шушене
В Шушене, Норвегия, завершилась спринтерская гонка у женщин в рамках Кубка IBU.
Лучшей среди представительниц Украины стала Анна Кривонос, занявшая 31 место. Следом за ней в финишном протоколе расположилась Ольга Абрамова. Взявшая серебро в суперспринте Ирина Петренко в обычном спринте стала 33.
Выиграла гонку Анастасия Шевченко из России, второе место у норвежки Каролин Эрдаль, третье – француженки Паулы Боты.
Кубок IBU. Шушен. Женщины. Спринт:
1. Анастасия Шевченко (0+0) 21:30,2
2. Каролин Эрдаль (0+0) +1,2
3. Паула Боте (0+0) +4,3
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31. Анна Кривонос (0+1) +2:03,8
32. Ольга Абрамова (1+1) +2:04,0
33. Ирина Петренко (0+2) +2:06,1
49. Екатерина Бех (1+1) +2:34,4
57. Анастасия Рассказова (0+1) +3:04,7
Полные результаты гонки здесь.
Напомним, у мужчин лучшим среди украинцев стал Андрей Доценко.
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