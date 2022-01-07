Николай Зоц: «Считаю, что Насыко должен быть в олимпийской команде»

Тренер резервной сборной рассказал XSPORT.ua о сложностях в коммуникации с основной командой

Николай Зоц рассказал о сложностях в коммуникации с основной командой/ Фото - Біатлон майбутнього

Под руководством украинского специалиста Николая Зоца к нынешнему сезону готовились 13 биатлонистов резервной и юниорской сборной Украины. В декабре команда приняла участие в этапах Кубка IBU в Идре, Шушене и Обертиллиахе, а также юниорском Кубке IBU в Мартелле, где завоевала три награды.

Под завершения триместра спортсмены выступили на чемпионате Украины в Буковеле, а сейчас готовятся к январским соревнованиям. Накануне старта первого в новом году этапа Кубка IBU в Осрбли в интервью XSPORT.ua Зоц рассказал о том, почему никто из спортсменов команды «Б» не принял участие в этапе Кубка мира в Анси, кого из подопечных он видит в олимпийской команде, как оценивает перспективы юниоров и Анастасии Рассказовой, с которой начал работать, а также прокомментировал отстранение за допинг Руслана Бригадира:

Николай Николаевич, перед Новым годом в Буковеле состоялся чемпионат Украины. Как оцените его результаты и общий уровень соревнований?

Мы всегда с удовольствием приезжаем на чемпионат Украины, потому что я понимаю, что от участия в нем сильных спортсменов зависит общий уровень соревнований, и в целом развития биатлона в Украине. Поэтому в Буковеле мы пробежали, хоть до этого был напряженный первый триместр сезона, как на Кубке IBU, так и на юниорских стартах. Пропустил национальное первенство лишь Денис Насыко, которому нужно было уехать домой по семейным обстоятельствам. Но дальше он присоединился к команде на сборе в Тысовце, и сейчас готов выступать на Кубке IBU в Осрбли.

То что в этот раз не было никого из основной команды, расстраивает вас, как тренера резерва?

Я только за, чтобы мы чаще пересекались с основной командой, сравнивали наш уровень подготовки. Такая конкуренция будет идти только на пользу. Во всяком случае в том году, когда в декабре был чемпионат Украины, и здесь выступали Лесюк, Тищенко – ничего плохого не случилось. И для них, и для нас были только плюсы.

Николай Зоц доволен выступлением команды в первом триместре

Каким будет состав на первый в новом году Кубок IBU в Осрбли?

У нас есть четыре человека – это Насыко, Доценко, Труш и Орлык. С основной команды присоединился Руслан Ткаленко. К тому же в запасе имеется Сергей Телень, который 15 января примет присягу в армии, после чего мы сможем подключить его к команде на чемпионат Европы, если будет такая необходимость.

Несколько непонятной была ситуация в декабре, когда на этапе Кубка мира в Анси, который пропускала основа, не выступил никто из команды «Б». Сообщалось, что вы приняли решение не отправлять парней с Кубка IBU, а дать им возможность пробежать гонки в Обертиллиахе?

Скажу честно, касательно поездки в Анси было несколько вариантов. Лично я хотел, чтобы спортсмены команды «Б» там выступили, но у старшего тренера сборной немного свое виденье, на что он имеет полное право, так как отвечает за конечный результат. Со своей стороны я могу только предлагать какие-то варианты, а уже примут их или нет – это другой вопрос. Так вот после гонок Кубка Австрии, который проходил во время сбора в Обертиллиахе, я видел, что и Ткаленко, и Лесюк находятся не в оптимальной форме, и на Кубке мира с ней бороться практически невозможно. Мое предложение было таково, чтобы там выступили Насыко, Труш и Доценко, а с Хохфильцена к ним присоединился Тищенко. Санитра не принял этот вариант, заявив, что с команды «Б» можно взять только одного спортсмена, а Ткаленко и Лесюк стопроцентно должны бежать во Франции. Теперь второй момент. Возник вопрос, а почему брать только одного спортсмена с команды «Б», ведь по логике остается свободным еще одно место. Я поднял этот вопрос и предложил кандидатуру Насыко и Труша, на что снова получил ответ, что нужен только один спортсмен, и никак иначе. После этого мы приняли решение, что все спортсмены команды «Б» останутся выступать на Кубке IBU в Обертиллиахе, потому что там также были важные гонки. К тому же вырисовывалась неплохая эстафета, так как приехал сильный состав женской сборной. Конечно, эта ситуация для меня до сих немного непонятна. Складывается определенное впечатление, что у команды «А» – свой закрытый клуб, а у нас свой. В моем же понимании – это должен быть единый механизм, который работает на общий результат. Яркий пример этому – команда «Б» и юниоры. Мы готовились весь сезон вместе, а когда начались этапы юниорского Кубка мира, мы каждый день на связи с Романом Лейбюком, который находиться непосредственно на месте стартов. Обсуждаем все детали, формируем состав на эстафету. С основной командой, к сожалению, такой коммуникации нет, и для меня это кажется немного странным.Даже если взять того же Насыко. На Кубке IBU в Шушене он значительно выигрывал ногами у Тищенко, в масс-старте с 5 кругами был 22-м, в то время как Артем 26-й с одним штрафом. После этого я предложил, чтобы на Кубок мира в Хохфильцен ехал именно Насыко, но все равно вызвали Тищенко. Вообще считаю, что уже после первой гонки на Кубке мира в Эстерсунде, Денис должен был оставаться в расположении основной команды. Уже тогда было видно, что у него есть потенциал, и он может добавлять. Понимаю, что у Санитры есть своя стратегия и тактика, но все-таки у нас не футбольная команда, чтобы кто-то из спортсменов не подходил под тактику. У нас во главе угла должен стоять результат спортсмена и показанные им секундам.

Николай Зоц видит Дениса Насыко в олимпийской команде / Фото - Павло Заровецький

Не было ли проблем с логистикой и организацией переезда спортсменов с Обертиллиаха в Анси, о чем также говорил Юрай Санитра?

Никаких проблем не было. В тот же вечер можно было сесть на командный автобус и отправиться во Францию.

На данный момент есть вероятность, что кого-то из парней команды «Б» мы сможем увидеть в Рупольдинге? И кто-то таки впрыгнет в последний вагон уходящего на Олимпиаду поезда?

На данный момент не могу точно сказать. Я не управляю этим процессом, а лишь помогаю. Но я не сторонник того, чтобы сегодня вечером позвонили, а завтра уже нужно ехать. К этому нужно готовить спортсмена. Но лично я вижу Насыко в олимпийской команде. Это лишь мое субъективное видение, а решать, конечно, Санитре.

Как оцените выступления юниоров в первом триместре сезона? Кто оправдал ваши ожидания, а от кого хотели бы видеть большего?

Все юниоры, которые летом тренировались со мной, в целом оправдали ожидания. Возможно, где-то выпадает Владислав Чихарь, но еще во время подготовки было заметно, что уровнем он уступает партнерам по команде, поэтому разочарования нет. У нас сейчас действительно хорошее поколение юниоров. Конечно, в силу возраста, в каких-то моментах у них присутствует несерьезность в отношении тренировок, где-то могут сачковать. Но если у них хватит профессионализма это перебороть, думаю, мы можем надеяться на хорошие результаты в будущем. Скажу, что очень порадовал своим выступлением в Мартелле Виталий Мандзын, я даже не ожидал от него таких результатов. Дмитрий Грущак, наоборот, мог бы лучше, как по мне. Однако мы реально смотрим на вещи и понимаем, что на старте сезона не выступали норвежцы, французы, шведы...поэтому какой-то эйфории от медалей нет. Но на мой взгляд, такие люди как Боровик, Грущак, Кинаш на данный момент уже соответствуют среднему классу команды «Б». Эти ребята вскоре создадут конкуренцию, которая пойдет на пользу команде. Что касается Анны Скрипко, то у нее пока что не получается. Ей нужно сдать анализы, разобраться в чем причина того, что она бежит, как будто бы с грузом за спиной. Возможно, так на нее повлиял сбор в горах.

Виталий Мандзын порадовал тренера на старте сезона

В нынешнем сезоне вы также курируете подготовку Анастассии Рассказовой? Расскажите о работе с ней?

Настя еще летом подходила ко мне и просилась поработать в моей группе, но я с некой тренерской солидарности сначала не принял эту просьбу. Все-таки нужно понимать, что мы не переманиваем спортсменов у других тренеров, но в этом случае было видно, что у нее есть определенное отчаяние. С самого начала мне показалась, что Настя хочет с нами готовиться, потому что она встречается с Андреем Орлыком, и поэтому это возможность больше быть вместе. Но потом, когда я увидел, что все же причина в другом, я согласился помочь. После сбора в Ливиньо, Настя поехала с нами в Швецию за свой счет, просто ради сбора. Однако позже освободилась одно место, поэтому она смогла стартовать в Идре, что для нее большой плюс. Могу сказать, что она максимально мотивирована, но, к сожалению, с моей точки зрения, в этом сезоне она еще не сможет демонстрировать те результаты. на которые способна. Той летней подготовки ей не хватит. Но то, что она хочет показывать эти результаты, и делает для это все возможное, можно не сомневаться. При этом, зная, что у меня в команде далеко не сладко, есть строгая дисциплина, и она на это пошла, говорит о том, что у нее действительно есть большая мотивация. И таким людям вдвойне приятнее помогать.

Перед сезоном у вас был запланирован сбор в Оберхофе, который в итоге не состоялся, после чего вы месяц провели на высоте в Ливиньо. Расскажите детальнее об этой ситуации, почему так произошло?

Действительно, с 12 октября мы планировали двухнедельный сбор в Оберхофе в лыжной трубе, после чего должны были переехать в Ливиньо. Однако 10 октября Германия ввела новые карантинные ограничения. Нам бы было очень некомфортно, потому что по сути мы могли передвигаться только по маршруту стадион-отель. Поэтому было решено месяц тренироваться в Ливиньо. Там классное место, хорошие условия для качественной подготовки. Безусловно, к каждой высоте нужно подстраиваться, каждая высота влияет на организм по-разному, поэтому нужно учитывать все нюансы. Но вижу, что этот сбор пошел на пользу нашим спортсменам.

Николай Зоц прокомментировал ситуацию с допинг-отстранением Руслана Бригадира

Перед чемпионатом Украины появилась информация о том, что марте 2021 Руслан Бригадир сдал позитивный тест на допинг. Как вы прокомментируете эту ситуацию, ведь в то время Руслан тренировался под вашим руководством.

Безусловно, это неприятная ситуация для спортсмена и команды. Все спортсмены, которые со мной тренируются, не могут ничего сделать без моего согласия. И когда что-то происходит за спиной, для тренера это очень обидно и больно. Ведь спортсмены в команде – это как дети в семье, когда делают какую-то пакость, сердце болит у родителей. Это наука для всех. Не понимаю, зачем Руслан это сделал, не посоветовавшись со мной. Руслан в прошлом году переболел коронавирусом и это не могло не сказаться на результатах. К сожалению, он решил пойти на такой необдуманный шаг, наверное, от некой безысходности, но тем самым подставив себя и окружающих.

Отметим, что в то же время старший тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра заявил, что планирует определиться с составом команды на Олимпийские игры уже после этапа в Оберхофе.

Этап Кубка IBU в словацком Осрбли состоится с 8 по 16 января.,

Максим Чеберяка, XSPORT.ua