Норвегия выиграла эстафету Хохфильцена. Украина – в топ-7

Результаты предпоследней гонки этапа Кубка мира

Дмитрий Пидручный / фото - Biathlon.com.ua

В австрийской Хохфильцене завершилась мужская эстафета, которая прошла в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону.

Победителем гонки стала сборная Норвегии, которая с пятью промахами в стойке финишировала со временем 1:14:34,8. На втором месте расположилась команда Франции, прибывшая к финишу с отставанием в 21 секунду от лидера, а тройку лидеров замкнула сборная России (1:15:23,1, 1 промах в лежке, 9 промахов в стойке).

Сборная Украины, в составе Артема Примы, Дмитрия Пидручного, Богдана Цымбала и Антона Дудченко, с восьмью промахами в пассиве финишировала на седьмом месте.

Кубок мира. Хохфильцен

Эстафета. Мужчины

1. Норвегия (0+5) 1:14:34,8

2. Франция (0+8) +21,2

3. Россия (1+9) +47,3

4. Германия (0+10) +1:00,0

5. Швеция (0+7) +1:30,2

6. Беларусь (1+5) +2:09,5

7. Украина (0+8) +2:32,5

Напомним, в женской эстафете Хохфильцена Украина заняла 5-е место.