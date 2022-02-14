Норвежская биатлонистка практически завоевала медаль ОИ, но ей резко стало плохо. С трассы спортсменку уносили на руках

Тандревольд не помнит, что с ней происходило после второго круга

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На Олимпийских играх-2022 в Пекине состоялась гонка преследования у женщин. Она запомнилась не только доминирующей победой Марте Ульсбю-Ройселанн и борьбой за медаль Юлии Джимы, но и драматическим финишем Ингрид Тандревольд.

После четвертой стрельбы норвежка шла третьей с 20-секундыным преимуществом над ближайшей соперницей. Однако за одну отметку она проиграла целую минуту и финишировала только 14-й. С трассы ее уносили на руках.

После гонки Тандревольд рассказала, что не помнит, что с ней происходило после второго круга дистанции:

«Я хорошо начала. Честно говоря, я мало что помню из гонки, начиная со второго круга. Совершенно очевидно, что я не справилась так, как должна была, но никто не может сказать, что я отдала не все силы. Я невероятно довольна стрельбой на Олимпиаде, я упорно работала над этим».