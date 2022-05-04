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Новий головний тренер збірної України Кравченко розказав про основні цілі команди

Джима більше не працюватиме з Велепцем
Биатлон
17:50
Новий головний тренер збірної України Кравченко розказав про основні цілі команди
Фото: особистий архів Олександра Кравченка

Новопризначений старший тренер жіночої збірної України Олександр Кравченко дав перше інтерв’ю в новому амплуа, в якого розповів про перспективи команди.

Про призначення головним тренером жіночої збірної України

Рішення приймалось колегіально щодо тренерського складу. З Олександром Біланенком ми давно працювали, із Олегом Меркушиним ще треба буде говорити щодо його роботи, чим він буде займатись. Ми з ним спілкувались уже і вирішили, що він піде до команди «Б», аби в нас був тісний зв’язок між командою «А» та «Б», спрямування роботи ми з ним теж визначили. Навіть, якщо буде така можливість, будемо разом роботи збори, аби бачити один одного, спортсменів, рівень підготовки кожного з них.

Про склад жіночої команди на прийдешній сезон

Юля Джима буде працювати з нами в команді. Ми з нею розмовляли, вона погодилась. Розмовляв також із Оленою Білосюк, планую особисто зв’язуватись із Іриною Варвинець (Петренко), Юлею Журавок, Настею Меркушиною, Дар’єю Блашко щодо роботи в команді.

Про ключові завдання в роботі зі збірною

Перше завдання – зробити команду командою, аби це було одне ціле. Думаю, що наша основна задача на цей рік буде утримання квот. Мені здається, це більш-менш реально, але все залежатиме від підготовки.

Про тривалість контракту з жіночою збірною України

Я думаю, що ми повинні попрацювати, подивитись, який результат буде. А потім уже розмовляти про подальші перспективи – хто і з ким буде, як це буде. Давайте поки що почнемо хоч щось робити та показувати результат.

Склади жіночої і чоловічої команд «А» збірної України.

Источник: suspilne.media Олег Шумейко-младший
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Сборная Украины по биатлону Александр Кравченко

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