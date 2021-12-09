IBU опубликовал календарь Кубка мира-2021/22 по биатлону
Обнародован состав мужской сборной Украины в спринте на третьем этапе Кубка мира
Гонка в Хохфильцене состоится 10 декабря
Мужская сборная Украины по биатлону / Фото - Facebook10 декабря на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) состоится дебютная гонка – мужской спринт.
Сборная команды Украины побежит в таком составе: Артем Прима (15), Антон Дудченко (29), Дмитрий Пидручный (33), Богдан Цымбал (86) и Артем Тищенко (117).
Начало гонки – в 12.25.
Этап в Хохфильцене пройдет с 10 по 12 декабря.
Ранее президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал выступления мужской и женской сборных на Кубке мира в Эстерсунде (Швеция).
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