Один промах лишил украинца шансов побороться за медаль чемпионата Европы

Тарас Лесюк занял шестое место в индивидуальной гонке

Фото: biathlon.com.ua

В Арбере, Германия, проходит чемпионат Европы. 26 января состоялась индивидуальная гонка у мужчин.

Лучшим среди украинцев стал Тарас Лесюк, который занял шестое место. При этом биатлонист один раз ошибся на огневом рубеже, но, если бы Лесюку удалось избежать этой ошибки, он мог бы даже зацепиться за место на пьедестале почета. Также в топ-20 финишировал Денис Насыко, занявший 15 место.

Выиграл гонку норвежец Сверре Дален Аспенс, серебро у россиянина Антона Бабикова, бронза – Маттиас Дорфера из Германии.

Чемпионат Европы. Индивидуальная гонка. Мужчины:

1. Сверре Дален Аспенс (0+0+0+0) 51:32,1

2. Антон Бабиков (0+0+0+0) +11,6

3. Маттиас Дорфер (0+0+0+0) +1:08,9

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6. Тарас Лесюк (0+0+1+0) +2:10,0

15. Денис Насыко (0+1+0+1) +3:38,2

39. Виталий Труш (0+1+2+1) +5:35,6

40. Андрей Орлык (0+1+0+1) +5:37,0

83. Андрей Доценко (2+2+2+1) +10:28,5

86. Руслан Ткаленко (2+2+0+4) +10:54,0

Напомним, Юрай Санитра уверен, что Олимпийских играх украинские биатлонисты будут бороться за высокие места.