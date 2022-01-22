Джима не побежит женскую эстафету в Антхольце. Ее заменит Меркушина
Одна украинка выступит в масс-старте Антхольца
Юлия Джима занимает 31-е место в зачете Кубка мира
Фото: Дмитрий Евенко
23 января состоится женский масс-старт в рамках этапа Кубка мира в Антхольце.
В гонке примет участие Юлия Джима, которая станет в ней единственной представительницей Украины.
Это будет второй масс-старт для Джимы. Первый был в Анси, где она финишировала 28-й.
В зачете Кубка мира Джима занимает 31-е место, имея в своем активе 147 очков, являясь лучшей среди украинок.
Ранее мы сообщили состав мужской сборной Украины на эстафету.
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