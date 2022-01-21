Официально: НОК Украины назвал биатлонистов, которые выступят в Пекине-2022

Анастасия Меркушина и Вита Семеренко пропустят Олимпийские игры

Фото: isport.ua

21 января состоялось заседание Исполкома Национального Олимпийского Комитета Украины, на котором был утвержден состав сборной Украины по биатлону на Олимпийские игры-2022 в Пекин.

Согласно квоте, в заявку попали по пять мужчин и женщин. Таким образом, в столице Китая выступят.

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Артем Прима, Артем Тищенко.

Женщины: Юлия Джима, Елена Билосюк, Дарья Блашко, Валентина Семеренко, Ирина Петренко.

Пропустят Игры Анастасия Меркушина и Вита Семеренко.

Биатлон – одна из главных надежд Украины на олимпийскую медаль. Из восьми олимпийских наград в независимой истории, пять украинцы завоевали в биатлоне: Валентина Цербе (Лиллехаммер-1994, бронза, спринт), Елена Петрова (Нагано-1998, серебро, индивидуальная гонка), Лилия Вайгина-Ефремова (Турнин-2006, бронза, спринт), Вита Семеренко (Сочи-2014, бронза, спринт), Вита Семеренко, Валя Семеренко, Юлия Джима, Елена Билосюк (золото, эстафета, Сочи-2014).

ОИ-2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Биатлонные соревнования состоятся в период с 5 по 19 февраля.