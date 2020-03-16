Джима финишировала 15-й в персьюте в Нове Место
Олимпийский чемпион Пайффер завершил карьеру
У немца 11 золотых медалей Кубка мира
10:46
Арнд Пайффер / фото - Getty Images
Олимпийский чемпион в спринте Арнд Пайффер объявил о завершении карьеры. Об этом сообщила Ассоциация лыжных видов Германии.
Немец является пятикратным чемпионом мира и обладателем 11 золотых медалей Кубка мира, 17 серебряных и 12 бронзовых.
«После 13 лет участия в Кубке мира по биатлону Арнд Пайффер сегодня объявил о завершении карьеры. На этапе в Эстерсунде он не выступит. Это была честь для нас, Арнд!»
Пайффер ранее призвал ужесточить наказание за прием допинга.
Последним подиумом Арнда стало третье место в спринте в Нове Место.