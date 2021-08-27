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Олимпийский чемпион: «Я бы хотел, чтобы Игры-2022 проходили в более демократической стране»

Самуэльссон не будет бойкотировать Олимпиаду
Биатлон
16:52
Олимпийский чемпион: «Я бы хотел, чтобы Игры-2022 проходили в более демократической стране»
Себастьян Самуэльссон / фото - Telereport

Олимпийский чемпион Себастьян Самуэльссон поделился мнением о проведении следующих зимних Игр в Пекине в 2022 году. Швед высказал свою политическую позицию, однако заявил, что не будет бойкотировать Олимпиаду. Слова Себастьяна приводит Expressen.

  «Это важная тема, об этом нужно говорить. Прежде всего, не хотелось бы, чтобы Олимпийские игры проводились в этой стране.

Важно, чтобы мы, активисты, лидеры и другие заинтересованные стороны оказывали давление на членов Международного олимпийского комитета.

Бойкотировать Олимпиаду? Игры – крупнейший турнир, от них трудно отказаться. Конечно, соревнования в Китае пройдут на высоком уровне, но я бы хотел, чтобы они проходили в более демократической стране.

В 2026 году Олимпиада пройдет в Милане. Хорошо, что это будет Европа.

Есть ощущение, что все больше людей выбирают борьбу. Мы не можем больше быть просто наблюдателями, мы должны брать на себя ответственность. Это может быть борьба за права человека, гендерное равенство или против изменений климата.

Мы, общественные деятели и спортсмены высокого уровня, должны думать не только о горнолыжных склонах». 

 

В США ранее призвали бойкотировать Игры в Китае.

Антон Кривенко
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Себастьян Самуэльссон

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