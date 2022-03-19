Голос народа. Вакарчук поет «Червону руту» в харьковском метро для прячущихся от вражеских ракет
Орки разрушили лыжную базу в Чернигове
Демилитаризация биатлонистов во всей красе…
19 марта 19:05
Фото: biathlon.com.ua
Российские террористы нанесли очередной удар по спортивной инфраструктуре Украины.
В Чернигове жертвой обстрелов орков стала лыжная база. Там многие годы проводили подготовку тренировались и состязались юные биатлонисты и лыжники.
Ранее русские оккупанты уничтожили спортивные объекты в Харькове.