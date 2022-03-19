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Бокс. Чемпионат мира. Белград

Орки разрушили лыжную базу в Чернигове

Демилитаризация биатлонистов во всей красе…
Биатлон
19 марта 19:05
Орки разрушили лыжную базу в Чернигове
Фото: biathlon.com.ua

Российские террористы нанесли очередной удар по спортивной инфраструктуре Украины.

В Чернигове жертвой обстрелов орков стала лыжная база. Там многие годы проводили подготовку тренировались и состязались юные биатлонисты и лыжники.

Фото: biathlon.com.ua

Ранее русские оккупанты уничтожили спортивные объекты в Харькове.

Источник: biathlon.com.ua Олег Шумейко-младший
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