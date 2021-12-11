Пидручный: «По сравнению с другими командами чувствовалось, что у нас хорошо едут лыжи»
Основной состав сборной Украины пропустит этап Кубка мира
Все связано с особенностями подготовки к Олимпийским играм
Фото: biathlon.com.ua
Основной состав мужской сборной Украины пропустит этап Кубка мира в Анси, Франция.
Это связано с особенностями подготовки к Олимпийским играм-2022 в Пекине. Таким образом, в Анси не поедут Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко и Богдан Цымбал. Вместо них выступят Артем Тищенко, Тарас Лесюк и Руслан Ткаленко.
Что касается женской сборной, то она отправится во Францию основным составом.
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