Основной состав сборной Украины пропустит этап Кубка мира

Все связано с особенностями подготовки к Олимпийским играм

Фото: biathlon.com.ua

Основной состав мужской сборной Украины пропустит этап Кубка мира в Анси, Франция.

Это связано с особенностями подготовки к Олимпийским играм-2022 в Пекине. Таким образом, в Анси не поедут Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко и Богдан Цымбал. Вместо них выступят Артем Тищенко, Тарас Лесюк и Руслан Ткаленко.

Что касается женской сборной, то она отправится во Францию основным составом.

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