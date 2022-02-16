Пекин-2022. Сборная Украины из-за одного провального этапа не сумела побороться за медаль в эстафете

К сожалению, Юлия Джима заехала на штрафной круг

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В рамках биатлонных соревнований Зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине завершилась эстафетная гонка у женщин. Сборная Украины выступила в составе Ирины Петренко, Юлии Джимы, Анастасии Меркушиной и Елены Билосюк.

На первом этапе Петренко не использовала ни одного дополнительного патрона, что позволило ей передать эстафету десятой в 20 секундах от лидера. А вот следом Джима провалила лежку, уехав на штрафной круг. После завершения ее этап Украина была 12-й в более чем двух минутах отставания от лидера.

На третьем и четвертом этапах Меркушина и Билосюк показали идеальную стрельбу и вернули «сине-желтую» команду в топ-10. Как итог – сборная Украины финишировала седьмой.

Выиграли эстафету представительницы Швеции, второе место у сборной Олимпийского комитета России, третье – сборной Германии. Главный фаворитки норвежки стали только четвертыми.

ОИ-2022. Эстафета. Женщины:

1. Швеция (0+6) 1:11:03,9

2. ОКР (1+7) +12,0

3. Германия (0+6) +37,4

4. Норвегия (2+8) +50,7

5. Италия (0+5) +1:33,1

6. Франция (2+10) +2:13,0

7. Украина (1+6) +3:00,2

Полные результаты гонки

Напомним, последней гонкой в рамках ОИ-2022 станет женский масс-старт, который состоится 19 февраля. От Украины выступит Джима, Меркушина – первая запасная.