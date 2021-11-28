Блашко снова завоевала третье место на этапе Кубка IBU в Швеции
Перед вторым этапом Кубка мира в женской сборной Украины произойдут изменения в составе
Велепец рассказал, что в Эстерсунде рассчитывает на Блашко
28 ноября 20:13
Фото: Andrei Ivanov
Главный тренер женской сборной Украины Урош Велепец рассказал об изменениях в составе команды перед вторым этапом Кубка мира:
Вчера договорились с Дашей (Блашко – XSPORT). Даша вечером приедет в Эстерсунд и будет бежать спринт и гонку преследования. Насчет эстафеты посмотрим. И, возможно, Настю (Меркушину), Иру (Петренко) или Катю (Бех) отправим на Кубок IBU.
Напомним, что в дебютных гонках нового сезона лучшими из украинок в индивидуальной гонке стала Валя Семеренко, а в спринте – Елена Билосюк.
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