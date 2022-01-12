Три украинки квалифицировались в гонку преследования на Кубке мира в Рупольдинге
Петренко: «Каждый спортсмен тренируется ради олимпийских наград»
Биатлонистка недовольна своим ходом по трассе
Фото: Дмитрий Евенко
Биатлонистка сборной Украины Ирина Петренко в эфире «UA:Перший» подвела итоги спринта
на этапе Кубка мира в Рупольдинге:
На рубеже справилась хорошо, а вот на трассе. Это первый старт после болезни – чудес все-таки не бывает. Буду надеяться, что буду добавлять с каждой гонкой. Перед стартом волновалась, ведь сама не понимала, что от себя ожидать и какое будет состояние.
Хотелось бы поехать на Олимпиаду, как и остальным. Точно знаю, что каждый спортсмен тренируется ради Олимпийских игр, ради олимпийских наград.
Петренко квалифицировалась в персьют.