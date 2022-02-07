Велепец: «Непонятно что с Петренко, надо с ней поговорить»
Петренко: «На сегодняшний день это мой максимум»
Украинка отметила, что комфортно чувствовала себя в индивидуальной гонке
13:21
Ирина Петренко / Фото: biathlon.com.ua
Украинская биатлонистка Ирина Петренко
прокомментировала свое 11-место в индивидуальной гонке на Олимпийских играх в Пекине.
«Сезон начался не очень хорошо, я много болела и поэтому я ожидала от себя худшего. Пожалуй, на сегодняшний день это мой максимум.
Комфортно себя чувствовала. Надо было сделать то что умею и все».
Напомним, Урош Велепец отметил хорошее выступление Петренко в индивидуальной гонке,
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