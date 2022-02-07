Петренко: «На сегодняшний день это мой максимум»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 25
Сейчас 0
Сегодня 8
Завтра 12
Развернуть Свернуть
Футбол (12 событий из 19) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Реймс - Бордо 5:0 Окончен
16:00 Ницца - Клермон 0:1 Окончен
21:45 Лилль - ПСЖ 1:5 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Боруссия Дортмунд - Байер 2:5 Окончен
18:30 Вольфсбург - Гройтер Фюрт 4:1 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:30 Аталанта - Кальяри 1:2 Окончен
16:00 Сампдория - Сассуоло 4:0 Окончен
16:00 Венеция - Наполи 0:2 Окончен
21:45 Ювентус - Верона 2:0 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
15:00 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Окончен
17:15 Барселона - Атлетико 4:2 Окончен
22:00 Реал - Гранада 1:0 Окончен
Хоккей (2 события из 2) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:00 Белый Барс - Краматорск 0:4 Окончен
17:00 СК Сокол - Мариуполь 3:4 Окончен
Баскетбол (11 событий из 11) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
00:00 Орландо Мэджик - Мемфис Гриззлис 115:135 Окончен
02:00 Шарлотт Хорнетс - Майами Хит 86:104 Окончен
02:00 Вашингтон Уизардз - Финикс Санс 80:95 Окончен
03:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Нью-Йорк Никс 122:115 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Оклахома-Сити Тандер 113:103 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Милуоки Бакс 108:137 Окончен
22:30 Чикаго Буллз - Филадельфия Севенти Сиксерс 108:119 Окончен
22:30 Денвер Наггетс - Бруклин Нетс 124:104 Окончен
22:30 Миннесота Тимбервулвс - Детройт Пистонс 118:105 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Днепр - Прометей -:- Перенесен
16:00 Будивельник - Химик 68:75 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 2) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Салернитана - Специя -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Атлетик - Эспаньол -:- Запланирован
Баскетбол (6 событий из 6) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Кливленд Кавальерс - Индиана Пэйсерс 98:85 Окончен
01:00 Орландо Мэджик - Бостон Селтикс 83:116 Окончен
01:00 Даллас Маверикс - Атланта Хоукс 103:94 Окончен
02:00 Хьюстон Рокетс - Нью-Орлеан Пеликанс 107:120 Окончен
04:00 Лос-Анджелес Клипперс - Милуоки Бакс 113:137 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Харьковские Соколы - БК Запорожье -:- Запланирован
Футбол (3 события из 3) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Вест Хэм - Уотфорд -:- Запланирован
21:45 Ньюкасл - Эвертон -:- Запланирован
22:00 Бернли - Манчестер Юнайтед -:- Запланирован
Хоккей (4 события из 4) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Альтаир - СК Сокол -:- Запланирован
18:30 Донбасс - Белый Барс -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Каролина Харрикейнс -:- Запланирован
02:00 Оттава Сенаторс - Нью-Джерси Дэвилз -:- Запланирован
Баскетбол (5 событий из 5) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Вашингтон Уизардз - Майами Хит -:- Запланирован
02:00 Шарлотт Хорнетс - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Финикс Санс -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
матч-центр

Петренко: «На сегодняшний день это мой максимум»

Украинка отметила, что комфортно чувствовала себя в индивидуальной гонке
Olympics Пекин-2022
13:21
Петренко: «На сегодняшний день это мой максимум»
Ирина Петренко / Фото: biathlon.com.ua

Украинская биатлонистка Ирина Петренко прокомментировала свое 11-место в индивидуальной гонке на Олимпийских играх в Пекине.

«Сезон начался не очень хорошо, я много болела и поэтому я ожидала от себя худшего. Пожалуй, на сегодняшний день это мой максимум.

Комфортно себя чувствовала. Надо было сделать то что умею и все».

Напомним, Урош Велепец отметил хорошее выступление Петренко в индивидуальной гонке,

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Ирина Петренко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Джима намекнула на борьбу за медали, Петренко порадовала стрельбой. Индивидуалка в Пекине принесла хоть какой-то позитив
Послесловие
Джима намекнула на борьбу за медали, Петренко порадовала стрельбой. Индивидуалка в Пекине принесла хоть какой-то позитив
Olympics Пекин-2022
14:31
Велепец: «Семеренко сейчас занимается доктор. Ей просто не хватало воздуха»
Велепец: «Семеренко сейчас занимается доктор. Ей просто не хватало воздуха»
Olympics Пекин-2022
13:10
Джима и Петренко показали хороший результат в индивидуальной гонке, но не попали на пьедестал
Джима и Петренко показали хороший результат в индивидуальной гонке, но не попали на пьедестал
Olympics Пекин-2022
12:23
Велепец: «С такими показателями на Олимпиаде Блашко будет тяжело»
Велепец: «С такими показателями на Олимпиаде Блашко будет тяжело»
Биатлон Кубок мира по биатлону
22 января 21:04
2
Состав биатлонисток на Олимпиаду объявили во время отборочной гонки. Как такое возможно?
Послесловие
Состав биатлонисток на Олимпиаду объявили во время отборочной гонки. Как такое возможно?
Биатлон
22 января 09:00
2
Официально: НОК Украины назвал биатлонистов, которые выступят в Пекине-2022
Официально: НОК Украины назвал биатлонистов, которые выступят в Пекине-2022
Olympics Пекин-2022
21 января 16:41

Новости: Биатлон

Назван состав сборной Украины на мужскую индивидуальную гонку
Назван состав сборной Украины на мужскую индивидуальную гонку
Пекин-2022
15:29
Джима намекнула на борьбу за медали, Петренко порадовала стрельбой. Индивидуалка в Пекине принесла хоть какой-то позитив
Послесловие
Джима намекнула на борьбу за медали, Петренко порадовала стрельбой. Индивидуалка в Пекине принесла хоть какой-то позитив
Пекин-2022
14:31
Петренко: «На сегодняшний день это мой максимум»
Петренко: «На сегодняшний день это мой максимум»
Пекин-2022
13:21
Велепец: «Семеренко сейчас занимается доктор. Ей просто не хватало воздуха»
Велепец: «Семеренко сейчас занимается доктор. Ей просто не хватало воздуха»
Пекин-2022
13:10
Джима и Петренко показали хороший результат в индивидуальной гонке, но не попали на пьедестал
Джима и Петренко показали хороший результат в индивидуальной гонке, но не попали на пьедестал
Пекин-2022
12:23
Велепец: «Из-за коронавируса контактируем только на тренировках – все сидят в своих комнатах»
Велепец: «Из-за коронавируса контактируем только на тренировках – все сидят в своих комнатах»
Пекин-2022
06 февраля 21:26
Велепец: «Пока рано говорить об участии Меркушиной в гонках Олимпиады-2022»
Велепец: «Пока рано говорить об участии Меркушиной в гонках Олимпиады-2022»
Пекин-2022
06 февраля 20:44
Велепец рассказал о состоянии Блашко после позитивного теста на коронавирус
Велепец рассказал о состоянии Блашко после позитивного теста на коронавирус
Пекин-2022
06 февраля 19:45
Людей впритык на эстафету. Меркушина прибыла в Китай на Олимпийские игры-2022
Людей впритык на эстафету. Меркушина прибыла в Китай на Олимпийские игры-2022
Пекин-2022
06 февраля 19:21
Все новости

Популярные новости

Экс-президент «Локомотива»: «Алиев – очень глупый человек, он за всю жизнь ничего не прочитал, кроме букваря»
Экс-президент «Локомотива»: «Алиев – очень глупый человек, он за всю жизнь ничего не прочитал, кроме букваря»
Футбол В Европе
02 февраля 21:46
«Представьте, если это организуют». Не прошло и недели, а Фьюри начал жалеть о срыве боя с Усиком
«Представьте, если это организуют». Не прошло и недели, а Фьюри начал жалеть о срыве боя с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
01 февраля 13:35
18
Российские СМИ жалуются, что украинская фигуристка не общается с ними
Российские СМИ жалуются, что украинская фигуристка не общается с ними
Olympics Пекин-2022
31 января 15:58
11
«Спорить бессмысленно». Россию выкинули из соревнований по шорт-треку на Олимпиаде, ее место занял Китай и взял золото
Тема дня
«Спорить бессмысленно». Россию выкинули из соревнований по шорт-треку на Олимпиаде, ее место занял Китай и взял золото
Olympics Пекин-2022
05 февраля 17:51
6
«Я плачу каждый день». Российская спортсменка показала «несъедобную» еду, которой ее кормят в Пекине
«Я плачу каждый день». Российская спортсменка показала «несъедобную» еду, которой ее кормят в Пекине
Olympics Пекин-2022
03 февраля 23:12
7
«Такого Джошуа, как раньше, мы уже не увидим». В Британии назвали Джошуа «сц**ливым» и признали, что он снова проиграет Усику
Мнение
«Такого Джошуа, как раньше, мы уже не увидим». В Британии назвали Джошуа «сц**ливым» и признали, что он снова проиграет Усику
Бокс Профессиональный бокс
02 февраля 19:23
1
Все новости