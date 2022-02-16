Петренко: «Отставание в 20 секунд – это очень приличный результат, как для меня»
Биатлонистка Ирина Петренко поделилась мнением о своем выступлении в эстафете Зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине, где сборная Украины заняла седьмое место:
«В принципе, довольна. Прежде всего, своей стрельбой, что удалось сработать дважды из «пяти». Думаю, что для эстафетной гонки слишком много времени теряла на огневых рубежах. По дистанции могу сказать, что это мой уровень, я и не бежала здесь очень быстро: отставание в 20 секунд – это очень приличный результат, как для меня.
Конечно, это не тот мороз, который наступает, когда уже заходит солнце – тогда совсем невозможно, все замерзает. Стартовала разогретая, руки были теплые, на первом рубеже было хорошо, но за последний круг очень замерзла, поэтому даже не чувствовала их.
Исходя из сложившейся ситуации еще с начала сезона, то, пожалуй, да, – довольна. 11-е место в индивидуальной гонке – это классный результат. Конечно, каждый спортсмен работает на медали, очень хочет этого достичь, но не у всех это выходит».
Напомним, Анастасия Меркушина вообще назвала свое выступление лучшим в жизни.