Петренко: «Отставание в 20 секунд – это очень приличный результат, как для меня»

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Биатлонистка Ирина Петренко поделилась мнением о своем выступлении в эстафете Зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине, где сборная Украины заняла седьмое место:

Конечно, это не тот мороз, который наступает, когда уже заходит солнце – тогда совсем невозможно, все замерзает. Стартовала разогретая, руки были теплые, на первом рубеже было хорошо, но за последний круг очень замерзла, поэтому даже не чувствовала их.

Исходя из сложившейся ситуации еще с начала сезона, то, пожалуй, да, – довольна. 11-е место в индивидуальной гонке – это классный результат. Конечно, каждый спортсмен работает на медали, очень хочет этого достичь, но не у всех это выходит».