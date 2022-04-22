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Підручний буде балотуватися на пост президента ФБУ

Дмитро хоче спробувати змінювати біатлон на краще
Биатлон
19:51
Підручний буде балотуватися на пост президента ФБУ
Фото: НОК України

Капітан збірної України Дмитро Підручний заявив, що планує взяти участь у прийдешніх виборах президента ФБУ:

Скажу відверто – мені пропонували взяти участь у виборах 2022 року. Буквально кілька днів тому я прийняв для себе рішення погодитись на висунення моєї кандидатури на цю посаду. Сам я цього зробити не можу, оскільки тільки члени ФБУ, місцеві осередки, подають кандидатуру для розгляду на конференції.

Спілкувався на цю тему з багатьма спортсменами. Не всі, але більшість підтримують мене. Я розумію, що біатлоністи не голосують. Комітет спортсменів має лише два голоси. Але для мене було важливо почути їхню думку – спортсмени дійсно хочуть зараз змін.

Ще раз підкреслю, що я вирішив спробувати висунути свою кандидатуру буквально кілька днів тому. Питання навіть не в тому, виграю я чи ні. ФБУ – це не чиясь власність, а громадська організація. Якщо якась обласна федерація хоче висунути умовного Підручного чи будь-якого іншого кандидата, то вона має на це право.

Всі ці слова Володимира Михайловича про те, що він готовий передати комусь владу є некоректними. На мою думку його обов’язок як президента організувати демократичні вибори, а кого виберуть представники регіонів, то це вже інше питання. Я сподіваюся, що все ж таки це відбудеться згідно із статутом федерації і чинним законодавством. І буде не один бажаючий взяти участь у цих виборах, щоб змінювати біатлон на краще.

Нагадаємо, що Підручний спіймав на брехні Володимира Бринзака на рахунок натуралізованих росіянок.

Источник: ua.tribuna.com Олег Шумейко-младший
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