Підручний буде балотуватися на пост президента ФБУ

Фото: НОК України

Капітан збірної України Дмитро Підручний заявив, що планує взяти участь у прийдешніх виборах президента ФБУ:



Спілкувався на цю тему з багатьма спортсменами. Не всі, але більшість підтримують мене. Я розумію, що біатлоністи не голосують. Комітет спортсменів має лише два голоси. Але для мене було важливо почути їхню думку – спортсмени дійсно хочуть зараз змін.

Ще раз підкреслю, що я вирішив спробувати висунути свою кандидатуру буквально кілька днів тому. Питання навіть не в тому, виграю я чи ні. ФБУ – це не чиясь власність, а громадська організація. Якщо якась обласна федерація хоче висунути умовного Підручного чи будь-якого іншого кандидата, то вона має на це право.

Всі ці слова Володимира Михайловича про те, що він готовий передати комусь владу є некоректними. На мою думку його обов’язок як президента організувати демократичні вибори, а кого виберуть представники регіонів, то це вже інше питання. Я сподіваюся, що все ж таки це відбудеться згідно із статутом федерації і чинним законодавством. І буде не один бажаючий взяти участь у цих виборах, щоб змінювати біатлон на краще.