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Підручний думає про завершення кар’єри: «Треба вчасно піти на хорошій ноті»

Чемпіон світу планує балотуватися на посаду президента ФБУ
Биатлон
16:35
Підручний думає про завершення кар’єри: «Треба вчасно піти на хорошій ноті»
Фото: Instagram

Капітан збірної України Дмитро Підручний заявив, що починає обмірковувати можливість завершення професійної кар’єри:

Про якесь остаточне рішення я зараз не говоритиму. Але на мою думку, треба вміти вчасно піти на хорошій ноті. Якщо все вийде і конференція таки відбудеться, то тоді мені доведеться зробити вибір. Поєднувати я не буду.

Глобально ви думали про наступний олімпійський цикл?

Навіть якщо я залишуся на наступний сезон, то перспективи дуже туманні. Від 24 лютого у мене було буквально декілька тренувань. Перший місяць я перебував у казармі і ходив у наряди. Встиг перехворіти на COVID-19. Не хочу, щоб це виглядало наче я скаржуся, але такі зараз реалії. Останні два тижні у мене з’явився більш-менш нормальний графік.

Відверто скажу, що наразі в активних бойових діях я не задіяний – допомагаю, ходжу в наряди, залучений до патрулювання. Мені навіть важко уявити, в яких умовах і що переживають ті хлопці, які воюють на передовій і борються за нашу з вами свободу.

Нагадаємо, що Підручний планує балотуватися на наступні вибори президента ФБУ.

Источник: ua.tribuna.com Олег Шумейко-младший
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