Підручний думає про завершення кар’єри: «Треба вчасно піти на хорошій ноті»

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Капітан збірної України Дмитро Підручний заявив, що починає обмірковувати можливість завершення професійної кар’єри:



Глобально ви думали про наступний олімпійський цикл?

Відверто скажу, що наразі в активних бойових діях я не задіяний – допомагаю, ходжу в наряди, залучений до патрулювання. Мені навіть важко уявити, в яких умовах і що переживають ті хлопці, які воюють на передовій і борються за нашу з вами свободу.