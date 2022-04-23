Підручний буде балотуватися на пост президента ФБУ
Підручний думає про завершення кар’єри: «Треба вчасно піти на хорошій ноті»
Чемпіон світу планує балотуватися на посаду президента ФБУ
16:35
Фото: Instagram
Капітан збірної України Дмитро Підручний заявив, що починає обмірковувати можливість завершення професійної кар’єри:
Про якесь остаточне рішення я зараз не говоритиму. Але на мою думку, треба вміти вчасно піти на хорошій ноті. Якщо все вийде і конференція таки відбудеться, то тоді мені доведеться зробити вибір. Поєднувати я не буду.
Глобально ви думали про наступний олімпійський цикл?
Навіть якщо я залишуся на наступний сезон, то перспективи дуже туманні. Від 24 лютого у мене було буквально декілька тренувань. Перший місяць я перебував у казармі і ходив у наряди. Встиг перехворіти на COVID-19. Не хочу, щоб це виглядало наче я скаржуся, але такі зараз реалії. Останні два тижні у мене з’явився більш-менш нормальний графік.
Відверто скажу, що наразі в активних бойових діях я не задіяний – допомагаю, ходжу в наряди, залучений до патрулювання. Мені навіть важко уявити, в яких умовах і що переживають ті хлопці, які воюють на передовій і борються за нашу з вами свободу.
Нагадаємо, що Підручний планує балотуватися на наступні вибори президента ФБУ.