Підручний думає про завершення кар’єри: «Треба вчасно піти на хорошій ноті»
Підручний: «Коли спортсмен виграє якусь нагороду, весь світ цікавиться, звідки він, яка ситуація у його країні»
Капітан збірної України раніше знаходився в лавах Нацгвардії
17:59
Фото: НОК України
Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний в інтерв’ю НОК пояснив, чому під час війни важливо, щоб українські спортсмени виступали на міжнародних змаганнях:
Спортсмени – це ті люди, які заявляють про країну на міжнародному рівні. Коли спортсмен виграє якусь велику нагороду, весь світ бачить, звідки він, з якої країни. І одразу ж люди починають цікавитися, що це за країна, що в ній відбувається. Тим самим ми заохочуємо людей побачити ситуацію, яка відбувається в нашій країні.
Нагадаємо, що Підручний планує балотуватися на пост президента ФБУ.
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