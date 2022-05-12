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Підручний: «Не люблю, коли з мене роблять героя в плані служби в Нацгвардії. Хлопці на передовій – ось справжні герої»

Капітан збірної України з біатлону – про спорт в період війни і базу в Тернополі
Биатлон
18:55
Підручний: «Не люблю, коли з мене роблять героя в плані служби в Нацгвардії. Хлопці на передовій – ось справжні герої»
Дмитро Підручний / Фото - НОК України

Чемпіон світу-2019 Дмитро Підручний в інтерв’ю прес-службі НОК розповів про службу в Нацгвардії України, стан Тернопільської бази, а також приїзд Сергія Бубки та Вадима Гутцайта:

Про службу в Нацгвардії України

Я на контракті у Національної гвардії. Зараз проходжу службу у місті Тернополі. Допомагаю військовим. Якщо чесно, не люблю, коли з мене роблять в цьому плані героя. Не таку вже я велику справу роблю, порівняно з тими людьми, які на передовій. Так, ми там займаємося допомогою, охороною. Але, звичайно, ті хлопці, які на передовій, це просто герої.

Про поєднання служби та тренувань

Зараз у нас більш-менш графік стабілізувався. Керівництво дає змогу тренуватися.

Про спорт в умовах війни

Потрібно працювати, далі тренуватися, спортсменів підтримувати. Ось, зараз є підтримка від НОКу, від Міністерства. Спортсмени з тих областей, які були під бомбардуваннями, переїжджають сюди і мають змогу тренуватися. Чудово, що є така підтримка з боку керівництва і НОКу, і Міністерства. Потрібно далі підтримувати форму, розвиватися, щоб українські спортсмени могли й далі представляти Україну на міжнародних змаганнях і тим самим заявляти про себе, що український спорт існує, що він бореться, що він не розвалився, що ми готові далі боротися і на цьому фронті, щоб наш стяг підіймався якомога частіше.

Про спортивний фронт України

Спортсмени – це ті люди, які заявляють про Україну на міжнародному рівні. Коли спортсмен виграє якусь нагороду, то весь світ бачить звідки він, з якої країни. Люди відразу починають цікавитися що це за країна, що в ній відбувається. Тим самим ми заохочуємо людей побачити ситуацію, яка відбувається в нашій країні.

Про тернопільську біатлонну базу

Це була база «Колоса». Потім її з великими потугами передали на державний баланс, на баланс Міністерства. І з цього почався розвиток тут відділення центру олімпійської підготовки з зимових видів спорту. Цими спільними діями база почала розвиватися.

Великий ривок було зроблено минулого року, коли почали відновлювати тут саму базу. Тому що за останні роки, коли були останні подихи ФСТ «Колос», база дуже занепала, не розвивалася, нічого не підтримувалося. Доходило до того, що тут не було ні світла, ні опалення. Тому за декілька років вона почала знищуватися, скажімо так.

Після того, як передали її міністерству, база почала розвиватися. Минулого року дуже багато було зроблено спільно з партнерами федерації місцевої, які допомагають. Плюс міністерство, плюс центр олімпійської підготовки. Всі вони одним механізмом працюють.

Восени пройшла реконструкція стрільбища, оскільки попереднє було в жахливому стані, воно реально не відповідало нічому. Я час від часу сюди приїздив тренуватися. Це було так, тільки для підтримки якоїсь мінімальної форми. Дітям, звичайно що, було дуже важко тут тренуватися. Зараз це все розвивається. І будемо мати надію, що Тернопіль стане одним з провідних центрів біатлону в Україні.

Оскільки, як би це сумно не звучало, в Чернігові база розбомблена, в Сумах також були проблеми через бойові дії. Тому ми мусимо допомогти спільними зусиллями. Щоб діти, які тренувалися там, мали змогу тут тренуватися, розвиватися і далі прославляти нашу країну.

Про приїзд Сергія Бубки і Вадима Гутцайта

Коли я був молодий, і такі великі люди приїжджали сюди до нас, відвідували, дивилися в яких умовах ми тут тренуємося, то для мене це завжди було мотивацією. Молоді спортсмени бачать, що вони не забуті, керівництво НОКу і Міністерства пам’ятає про них, підтримує. Подарунки, які вони привезли, також додатково мотивують не покладати рук і розвиватися далі.

Думаю, чим частіше сюди буде приїздити керівництво, тим краще буде для молодих спортсменів, вони будуть бачити, що про них пам’ятають, що їх підтримують, що варто далі займатися своєю справою.

Нагадаємо, Дмитро Підручний заявив, що буде балотуватися на пост президента Федерації біатлону України.

Сергей Лукьяненко
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Дмитрий Пидручный

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