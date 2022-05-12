Підручний: «Не люблю, коли з мене роблять героя в плані служби в Нацгвардії. Хлопці на передовій – ось справжні герої»

Дмитро Підручний / Фото - НОК України

Чемпіон світу-2019 Дмитро Підручний в інтерв’ю прес-службі НОК розповів про службу в Нацгвардії України, стан Тернопільської бази, а також приїзд Сергія Бубки та Вадима Гутцайта:

Про службу в Нацгвардії України

Про поєднання служби та тренувань

Про спорт в умовах війни

Про спортивний фронт України

Про тернопільську біатлонну базу

Великий ривок було зроблено минулого року, коли почали відновлювати тут саму базу. Тому що за останні роки, коли були останні подихи ФСТ «Колос», база дуже занепала, не розвивалася, нічого не підтримувалося. Доходило до того, що тут не було ні світла, ні опалення. Тому за декілька років вона почала знищуватися, скажімо так.

Після того, як передали її міністерству, база почала розвиватися. Минулого року дуже багато було зроблено спільно з партнерами федерації місцевої, які допомагають. Плюс міністерство, плюс центр олімпійської підготовки. Всі вони одним механізмом працюють.

Восени пройшла реконструкція стрільбища, оскільки попереднє було в жахливому стані, воно реально не відповідало нічому. Я час від часу сюди приїздив тренуватися. Це було так, тільки для підтримки якоїсь мінімальної форми. Дітям, звичайно що, було дуже важко тут тренуватися. Зараз це все розвивається. І будемо мати надію, що Тернопіль стане одним з провідних центрів біатлону в Україні.

Оскільки, як би це сумно не звучало, в Чернігові база розбомблена, в Сумах також були проблеми через бойові дії. Тому ми мусимо допомогти спільними зусиллями. Щоб діти, які тренувалися там, мали змогу тут тренуватися, розвиватися і далі прославляти нашу країну.