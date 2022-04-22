Підручний розповів, як ФБУ хотіла натуралізувати росіянина, який суттєво відставав навіть від юніорів

Фото: Дмитро Євенко

Капітан збірної України Дмитро Підручний розповів, як два роки тому Федерація біатлону України привезла росіянина, який суттєво поступався навіть юніорам:



І все одно його бачили відразу у першій команді. Не знаю, кому вистачило розуму його не взяти – ФБУ чи йому самому поїхати і не повернутися. Маю надію, що все-таки наше керівництво від нього відмовилось.