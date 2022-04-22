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Підручний розповів, як ФБУ хотіла натуралізувати росіянина, який суттєво відставав навіть від юніорів

Його бачили в основному складі збірної України
Биатлон
14:41
Підручний розповів, як ФБУ хотіла натуралізувати росіянина, який суттєво відставав навіть від юніорів
Фото: Дмитро Євенко

Капітан збірної України Дмитро Підручний розповів, як два роки тому Федерація біатлону України привезла росіянина, який суттєво поступався навіть юніорам:

Два роки тому до нас приїжджав один спортсмен. Не буду називати його прізвище. Його вважали молодим і перспективним, хоча ми з ним однолітки. Він біг декілька контрольних гонок з нами. Щоб ви розуміли, він програвав одному з наших найслабших юніорів по 15-20 секунд на двох кілометрах.

І все одно його бачили відразу у першій команді. Не знаю, кому вистачило розуму його не взяти – ФБУ чи йому самому поїхати і не повернутися. Маю надію, що все-таки наше керівництво від нього відмовилось.

Він був з Росії?

Так, звичайно. А звідки ще?

Нагадаємо, що вибори президента ФБУ відбудуться після закінчення війни.

Источник: ua.tribuna.com Олег Шумейко-младший
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