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Пидручный: «Для меня основные гонки на Олимпийских играх – спринт и персьют»

Титулованный украинец рассказал, в чем кроется его секрет успеха
Биатлон
09:22
Пидручный: «Для меня основные гонки на Олимпийских играх – спринт и персьют»
Дмитрий Пидручный / Фото - Facebook
Чемпион мира-2019, украинский биатлонист Дмитрий Пидручный сообщил, на какие гонки будет делать ставки на Олимпийских играх в Пекине.

Где на Олимпиаде у Украины выше шансы на медаль – в вашем коронном преследовании или в эстафете?

«В первый соревновательный день там смешанная эстафета, поэтому, думаю, все ставки будут делаться на первый день. А дальше каждый спортсмен будет стараться в индивидуальных стартах. Для мене основные – спринт и преследование. Конечно, нельзя списывать индивидуальную гонку, а масс-старт зависит уже от того, как пройдут эти три старта».


А вы поняли, почему преследование дается вам лучше всего? В чем кроется секрет успеха?

«Я люблю контактные гонки. Мне и масс-старт часто удается, но это более тяжелая гонка по сравнению с преследованием – дистанция длиннее и сразу 30 человек стартуют. В персьют проще, ты можешь подтягиваться, хотя очень много зависит от спринта. Ну, и эстафету люблю. Я кайфую от того, что бегу с соперниками здесь и сейчас. Мне нравится эта психологическая нагрузка, когда стоишь с оппонентом на огневом рубеже, когда понимаешь, что все решается в данный момент и каждая секунда может все изменить. А в индивидуальной гонке и спринте совсем другие мысли, ты бежишь сам и должен сосредоточиться только на себе».


Напомним, Игры в Пекине-2022 состоится с 4 по 20 февраля.

Накануне главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра рассказал, кто представит Украину на стартовом этапе Кубка мира-2021/22.
Источник: news.obozrevatel.com Владимир Кириченко
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Дмитрий Пидручный Сборная Украины по биатлону Пекин-2022

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