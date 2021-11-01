Пидручный выиграл гонку преследования чемпионата Германии
Пидручный: «Для меня основные гонки на Олимпийских играх – спринт и персьют»
Титулованный украинец рассказал, в чем кроется его секрет успеха
09:22
Дмитрий Пидручный / Фото - FacebookЧемпион мира-2019, украинский биатлонист Дмитрий Пидручный сообщил, на какие гонки будет делать ставки на Олимпийских играх в Пекине.
Где на Олимпиаде у Украины выше шансы на медаль – в вашем коронном преследовании или в эстафете?
«В первый соревновательный день там смешанная эстафета, поэтому, думаю, все ставки будут делаться на первый день. А дальше каждый спортсмен будет стараться в индивидуальных стартах. Для мене основные – спринт и преследование. Конечно, нельзя списывать индивидуальную гонку, а масс-старт зависит уже от того, как пройдут эти три старта».
А вы поняли, почему преследование дается вам лучше всего? В чем кроется секрет успеха?
«Я люблю контактные гонки. Мне и масс-старт часто удается, но это более тяжелая гонка по сравнению с преследованием – дистанция длиннее и сразу 30 человек стартуют. В персьют проще, ты можешь подтягиваться, хотя очень много зависит от спринта. Ну, и эстафету люблю. Я кайфую от того, что бегу с соперниками здесь и сейчас. Мне нравится эта психологическая нагрузка, когда стоишь с оппонентом на огневом рубеже, когда понимаешь, что все решается в данный момент и каждая секунда может все изменить. А в индивидуальной гонке и спринте совсем другие мысли, ты бежишь сам и должен сосредоточиться только на себе».
Напомним, Игры в Пекине-2022 состоится с 4 по 20 февраля.
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