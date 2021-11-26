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Пидручный, Дудченко и Цымбал выступят в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в Остерсунде

В Швеции стартует серия крупнейших кубковых международных соревнований
Биатлон Кубок мира по биатлону
26 ноября 19:35
Пидручный, Дудченко и Цымбал выступят в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в Остерсунде
Дмитрий Пидручный / фото - biathlon.com.ua

Завтра, 27 ноября, в шведском Остерсунде двумя индивидуальными гонками стартует первый этап Кубка мира долгожданного биатлонного сезона 2021-2022.

Остерсунд. Кубок мира

Индивидуальная. Мужчины (16:00)

27. Дмитрий Пидручный

37. Антон Дудченко

40. Богдан Цымбал

66. Денис Насыко

114. Андрей Доценко

Украинка Дарья Блашко заехала на подиум в первой гонке нового сезона.

Рене Тер Велде
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Дмитрий Пидручный Антон Дудченко Андрей Доценко Богдан Цымбал

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