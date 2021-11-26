Пидручный: «Сожалею, что не выиграл Рождественскую гонку, ведь пиво я люблю»
Пидручный, Дудченко и Цымбал выступят в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в Остерсунде
В Швеции стартует серия крупнейших кубковых международных соревнований
26 ноября 19:35
Дмитрий Пидручный / фото - biathlon.com.ua
Завтра, 27 ноября, в шведском Остерсунде двумя индивидуальными гонками стартует первый этап Кубка мира долгожданного биатлонного сезона 2021-2022.
Остерсунд. Кубок мира
Индивидуальная. Мужчины (16:00)
27. Дмитрий Пидручный
37. Антон Дудченко
40. Богдан Цымбал
66. Денис Насыко
114. Андрей Доценко
Украинка Дарья Блашко заехала на подиум в первой гонке нового сезона.
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