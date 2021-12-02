Пидручный: «Думаю, к Олимпийским играм-2022 наберу оптимальную форму»

Украинец признался, что холод мешал при стрельбе

Дмитрий Пидручный / Фото: скриншот Суспильне

Лидер сборной Украины Дмитрий Пидручный поделился мнением о спринте на втором этапе Кубка мира:



Дмитрий, не удается пока сработать на «ноль». Можешь объяснить почему?

Так получилось – допустил ошибку (улыбается). Думаю, немного рано нажал, но посмотрю по анализу гонки где был промах: я отметил, что он ушел на «десятый»-«одиннадцатый» час. Сегодня очень холодно, на стрельбе пальцы не то что совсем замерзли, но было не очень комфортно – спусковой крючок было тяжело ощущать, поэтому немного сложно было контролировать выстрел.

Сегодня тебе снова удалось грамотно распределить силы, чтобы с каждым кругом все прибавлять и прибавлять.

Как я уже и говорил в прошлый раз, я часто так бегу, что с каждым кругом добавляю, а на последнем выдаю весь запас сил, который есть. Сегодня, в общем-то, тоже так получилось. Бежалось лучше, чем во время предыдущих гонок. Думаю, что с каждым стартом набираю все большую скорость.

На эстафету можем надеяться, что ты будешь в еще лучшей форме?

Думаю, да (смеется). На трассе я себя чувствую хорошо: есть силы, желание, но по объективным причинам мне не удалось набрать нужную форму в начале сезона, поэтому пока еще не хватает скорости. Но недавно в интервью сказал Легрейд: «Французам и шведам, наверное, забыли сказать, что Олимпийские Игры не в декабре, а в феврале» (смеется). Поэтому, думаю, к февралю я наберу свою оптимальную форму (смеется).

Напомним, что в воскресенье Пидручный и Антон Дудченко выступят в гонке преследования.