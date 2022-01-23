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Пидручный: «Эстафета Антхольца – мини-репетиция перед Пекином»

Сборная Украины финишировала на 6-м месте в эстафете Антхольца
Биатлон Кубок мира по биатлону
15:55
Пидручный: «Эстафета Антхольца – мини-репетиция перед Пекином»
Дмитрий Пидручный / фото - biathlon.com.ua

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный подвел итоги мужской эстафеты в итальянском Антхольц-Антерсельве, которая прошла в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону.

«Все, что хотел, не получилось. Лежа было два промаха. Пытался быстро стрелять, на лежке ветер менялся, приходилось крутить поправку то туда, то сюда.

Думаю, на этих двух промахах, может, не доработал или сделал ошибку с поправками. Но хорошо, что двумя другими быстро закрыл мишень. В принципе, по трассе неплохо чувствовал себя, бежалось. Пришлось на втором круге немного догонять группу, пытался сократить отставание.

Думаю, поэтому не хватило на последнем круге, чтобы опять же этот маленький временной промежуток сократить от группы. Но, думаю, что гонка получилась довольно неплохая. Посмотрю анализ, что и как, будем работать дальше. Задача была, как всегда, – точно стрелять и быстро бежать. Других задач у меня нет никогда. Но в принципе сегодня старались реализовать все, что нужно будет реализовывать на Олимпийских играх.

Там будет схожая высота и трасса, насколько мы знаем, с рельефом такого типа. Сегодняшняя гонка была некая мини-репетиция. В принципе, удалось реализовать то, что было задумано.

Это впервые за последние годы, что мы едем на соревнования и не видели трассы, не знаем, что и как там [в Пекине]. Но все будут в плюс-минус в одинаковых условиях. Будет немного больше недели, чтобы акклиматизироваться и изучить трассу».

Напомним, Богдан Цымбал также прокомментировал результаты этой гонки.

Источник: suspilne.media Михаил Рыбак
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Дмитрий Пидручный Антхольц (биатлон)

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