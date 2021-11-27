Пидручный: «Индивидуальная гонка мне тяжело дается»

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Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный прокомментировал 28 место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде:

Первая стойка нормально прошла, на последнюю не знаю, может, нервы не выдержали, обидные 2 промаха. Честно, не знаю, почему промахи.

Будем анализировать с тренером. Физически довольно неплохо бежалось. Честно говоря, бежать еще мог в таком темпе, но скорее не мог, не хватает скоростной работы.

Думаю, с каждым стартом скорость будет проявляться больше. Контрольных гонок у нас не было, поэтому почувствовать состязательный ритм на трассе было тяжело. Вроде мог держаться за соперниками, но хорошей скорости по трассе еще не было.

Хочется сражаться и в индивидуальной гонке, но гонка достаточно длинная и психологически довольно тяжелая. Она мне тяжело дается, сегодня довольно нелегко было. 20 км на трассе – это достаточно много, но и ее нужно уметь бегать.

Беглось нормально, хорошо, что не было сильного ветра и не так холодно было. Здесь высокая влажность, поэтому промерзаешь нормально. Чтобы холод сегодня влиял на гонку, думаю, что нет».