Пидручный: «К сожалению, нашей команде не удалось сегодня показать лучший результат»

Фото: НОК

Капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный дал комментарий после эстафеты, в которой команда стала девятой:



О своем этапе могу сказать, на стрельбе стоя не справился совсем. Два штрафных круга – это недопустимо. Это помешало подтянуть команду на, возможно, одну позицию выше. По трассе пытался сделать максимум. На последнем круге борьба с австрийцем была более тактическая. На последних метрах сделал финишный рывок, и этого хватило, чтобы его опередить.

Сегодня на стадионе было много наших людей с украинскими флагами. И по трассе видел много наших болельщиков, представителей Олимпийской миссии Украины. Это очень мотивирует и вдохновляет! Благодарю всех за поддержку.