Пидручный: «К сожалению, с первого круга не получилось догонять, так как позиция была достаточно далекой»

Фото: biathlon.com.ua

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный прокомментировал свое выступление в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Пидручный бежал второй этап после Артема Примы, который передал ему эстафетную палочку 20-м. Дмитрий сумел поднять сборную Украины на десятое место:

Сегодня довольно нелегкие погодные условия: на пристрелке ветра почти не было, а здесь, как видим, он меняется – задувает немного налево, немного направо. Поэтому нужно думать и ориентироваться на ветер, вносить коррективы, чтобы не допускать промахов.

Не могу сказать, что лыжи нормальные или нехорошие – средняя работа. Поговорим со смазчиками, с тренерами, где, может быть, не хватало их скорости. На подъемах они мне понравились, а вот со спуска, с тем, с кем я ехал, были небольшие проблемы – не слишком значительные, но чувствовалось, что немного не хватало».