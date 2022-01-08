Пидручный: «К сожалению, с первого круга не получилось догонять, так как позиция была достаточно далекой»
Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный прокомментировал свое выступление в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе.
Пидручный бежал второй этап после Артема Примы, который передал ему эстафетную палочку 20-м. Дмитрий сумел поднять сборную Украины на десятое место:
«Не скажу, что мой этап очень удачный, но поднял команду на несколько позиций. Радует, что смог приблизиться к группам, которые были впереди. К сожалению, с первого круга не получилось догонять, так как позиция была достаточно далекой. Возможно, из-за этого были некоторые проблемы на стрельбе – по одному промаху из пяти. Позже прибавлял, но на стрельбе потерял несколько драгоценных секунд. На трассе пытался отыграть: на последнем круге видел чеха, старался догнать его, чтобы передать Валентине эстафету в контакте с кем-то, и это удалось реализовать.
Сегодня довольно нелегкие погодные условия: на пристрелке ветра почти не было, а здесь, как видим, он меняется – задувает немного налево, немного направо. Поэтому нужно думать и ориентироваться на ветер, вносить коррективы, чтобы не допускать промахов.
Не могу сказать, что лыжи нормальные или нехорошие – средняя работа. Поговорим со смазчиками, с тренерами, где, может быть, не хватало их скорости. На подъемах они мне понравились, а вот со спуска, с тем, с кем я ехал, были небольшие проблемы – не слишком значительные, но чувствовалось, что немного не хватало».
Напомним, в итоге сборная Украины финишировала десятой.
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