Пидручный: «Не думаю, что Йоханнес Бё намеренно пролил воду на гонке»
Пидручный: «Классно было провести гонку с лучшими спортсменами»
Украинец финишировал пятым в Германии
14:06
Дмитрий Пидручный / Фото: biathlon.com
Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный подвел итоги шоу-гонки в Висбадене, Германия.
Эта гонка стала итогом сбора в австрийском Обертиллиахе, можно сказать, контрольным стартом. Очень классно, что удалось провести его рядом с такими хорошими спортсменами. Даже не так – среди лучших. Когда впервые принимаешь участие в таком старте, то тяжело ставить какие-то задачи.
Настраиваться на хороший результат, стрельбу. Хотел навязать борьбу – что-то вышло, а что-то нет. Получил ценный опыт. Старт с топовыми спортсменами показал, на каком уровне я сейчас и над чем нужно работать.
Напомним, что Юлия Джима завершила четвертой гонку в Германии.
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