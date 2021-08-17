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Пидручный: «Классно было провести гонку с лучшими спортсменами»

Украинец финишировал пятым в Германии
Биатлон
14:06
Пидручный: «Классно было провести гонку с лучшими спортсменами»
Дмитрий Пидручный / Фото: biathlon.com

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный подвел итоги шоу-гонки в Висбадене, Германия.

Эта гонка стала итогом сбора в австрийском Обертиллиахе, можно сказать, контрольным стартом. Очень классно, что удалось провести его рядом с такими хорошими спортсменами. Даже не так – среди лучших. Когда впервые принимаешь участие в таком старте, то тяжело ставить какие-то задачи.

Настраиваться на хороший результат, стрельбу. Хотел навязать борьбу – что-то вышло, а что-то нет. Получил ценный опыт. Старт с топовыми спортсменами показал, на каком уровне я сейчас и над чем нужно работать.

Напомним, что Юлия Джима завершила четвертой гонку в Германии.

Источник: suspilne.media Олег Шумейко-младший
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Дмитрий Пидручный

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